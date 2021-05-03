Ankara'da bir haftada 21 kişi narkotik suçundan tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da bir haftada 21 kişi narkotik suçundan tutuklandı
03.05.2021 12:21
Başkent'te 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 275 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Başkent'te 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 275 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 275 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda; 2 kilo 300 gram esrar, 400 gram eroin ve 2 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. - ANKARA
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