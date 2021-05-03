Ankara'da bir haftada 21 kişi narkotik suçundan tutuklandı - Son Dakika

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 275 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda; 2 kilo 300 gram esrar, 400 gram eroin ve 2 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. - ANKARA

Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var