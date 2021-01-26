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Ankara'da bir haftada 51 kaçakçı gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da bir haftada 51 kaçakçı gözaltına alındı

26.01.2021 02:59
Ankara'da bir haftada 51 kaçakçı gözaltına alındı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir hafta içinde yaptığı baskınlarda kaçak eşya ticareti yaptığı belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir hafta içinde yaptığı baskınlarda kaçak eşya ticareti yaptığı belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 18-24 Ocak tarihleri arasında kaçakçılara yönelik düzenledikleri operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 bin 493 kutu kaçak ilaç, 422 bin 540 adet makaron, 3 bin 209 kaçak muhtelif eşya, 2 bin 259 paket kaçak sigara, bin 598 adet kaçak puro, 520 kilogram kaçak tütün, 38 litre kaçak ve sahte içki, 29 adet kaçak cep telefonu ve 466 tarihi eser niteliği olan obje ve sikke ele geçirildi.


Ankara'da bir haftada 51 kaçakçı gözaltına alındı
Ankara'da bir haftada 51 kaçakçı gözaltına alındı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da bir haftada 51 kaçakçı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da bir haftada 51 kaçakçı gözaltına alındı - Son Dakika
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