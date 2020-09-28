Ankara'da bir haftada 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 78 kilo 500 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 21 - 27 Eylül'de uyuşturucu temin ve ticaretine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 324 kişiden 48'i tutuklandı.

Operasyonlarda 3 kilo 700 gram esrar, 72 kilo 600 gram eroin, 2 kilo 200 gram bonzai olmak üzere toplam 78 kilo 500 gram uyuşturucu madde ile 4 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi.