Ankara'da bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 zanlı tutuklandı

07.03.2022 11:21
Ankara'da bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 zanlı tutuklandı

Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 352 şüpheliden 47'si tutuklandı.

Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 352 şüpheliden 47'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 28 Şubat - 6 Mart'ta düzenlediği operasyonlarda 1 kilo 600 gram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 430 gram metamfetamin ve 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 352 zanlıdan 47'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Çikolata kavanozuna uyuşturucu sakladı Çikolata kavanozuna uyuşturucu sakladı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, 28 Şubat, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:27:11. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement