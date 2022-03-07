Ankara'da bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 352 şüpheliden 47'si tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 28 Şubat - 6 Mart'ta düzenlediği operasyonlarda 1 kilo 600 gram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 430 gram metamfetamin ve 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 352 zanlıdan 47'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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