Ankara'da bir haftalık narkotik bilançosu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da bir haftalık narkotik bilançosu - Son Dakika

Ankara'da bir haftalık narkotik bilançosu

6 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 276 şüpheli yakalandı.

Ankara'da bir haftalık narkotik bilançosu, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 276 şüpheli yakalandı.


Uyuşturucu satıcılarına geçit vermeyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 279 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişiler üzerinde ve operasyon noktalarında yapılan aramalarda 16 kilogram eroin, 2,7 kilogram skunk maddesi, 2,5 kilogram esrar, 2 bin adet captagon hap ve bin 160 adet extacy hap ele geçirildi. - ANKARA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:49 Kaynak: İHA
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