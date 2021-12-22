Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Ayaş yolunun Yenikent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprü girişindeki bariyerlere çarptı.

24 YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARIN BİR KISMININ DURUMU AĞIR

Otobüsten çıkarılan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kaza sonrası bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Alkaş, kazanın saat 08.00 sıralarında meydana geldiğini belirtip, "İlk belirlemelere göre 24 yaralımız var. 20 yaralı Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bu mevkiye gelmesinden sonra hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerimiz gelmeden önce de 4 yaralımız hastanelere sevk edilmiş. Hastanelerdeki yaralıların durumunu takip ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konu çok yönlü olarak ve titizlikle araştırılacaktır. Şu an şoförümüz şokta olduğu için çok net bilgiler alamadık. Konu titizlikle değerlendirilecek. Şimdilik can kaybı yok" dedi.

Öte yandan kazanın ardından otobüs şoförü Yıldırım Ç.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;