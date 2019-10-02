Ankara'da bir ilk: 3 boyutlu yaya geçidi

Altındağ'da düzenlenen "Yaya öncelikli trafik yılı" etkinliğinde Ankara'nın ilk 3 boyutlu yaya geçidi hayata geçirildi.



Karapürçek Şehit Osman Kablan Ortaokulu önünde yapılan etkinliğe İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Muhterem İnce ile birlikte öğrenciler yayalara bilgilendirici broşür dağıtarak uyarılarda bulundular. Etkinlikte Ankara'nın ilk 3 boyutlu yaya geçidi de hayata geçirildi.



Uygulamanın toplumda farkındalığı artırmak için düzenlendiğini ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, "Daha önce yaya geçişlerinde öncelik tanınması yönünde kanun ve düzenleme yapılmıştı mevzuatımızda. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde böyle bir düzenleme çıkmıştı. Biz bunun farkındalığını oluşturmak ve uygulamasını tekrar hatırlatmak üzere sayın bakanımız Süleyman Soylu bugün İçişleri Bakanlığı olmak üzere 81 ilimizde böyle bir faaliyet yapıyoruz çocuklarımızla. Amacımız toplumumuzda yaya önceliğinde farkındalığı artırmaktır. Trafik lambası bulunmayan yerlerde araçların durmasını bilinçlendirmektir" dedi.



Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise 3 boyutlu yaya geçidinin hayata geçirilmesinden mutlu olduklarını ifade etti. - ANKARA