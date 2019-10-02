Son Dakika Haberleri: Ankara'da bir ilk: 3 boyutlu yaya geçidi
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Ankara'da bir ilk: 3 boyutlu yaya geçidi

18 dakika önce

Ankara'da bir ilk: 3 boyutlu yaya geçidiANKARA - 2019 yılını İçişleri Bakanlığı tarafından " Yaya öncelikli trafik yılı" yolarak belirlenmesinin ardından Altındağ'da yaya güvenliği sağlamak üzere trafik etkinliği yapıldı.

Ankara'da bir ilk: 3 boyutlu yaya geçidi

ANKARA - 2019 yılını İçişleri Bakanlığı tarafından " Yaya öncelikli trafik yılı" yolarak belirlenmesinin ardından Altındağ'da yaya güvenliği sağlamak üzere trafik etkinliği yapıldı.

Karapürçek Şehit Osman Kablan Ortaokulu önünde yapılan etkinliğe İçişleri Bakan yardımcısı Muhterem İnce, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Muhterem İnce ile birlikte öğrenciler yayalara bilgilendirici broşür dağıtarak uyarılarda bulundular. Etkinlikte Ankara'nın ilk 3 boyutlu yaya geçidi uygulaması öğrencilerle birlikte hayata geçirildi.

Uygulamanın toplumda farkındalığını artırmak olduğunu ifade eden Muhterem İnce şöyle konuştu:

"Daha önce yaya geçişlerinde öncelik tanınması yönünde kanun ve düzenleme yapılmıştı mevzuatımızda. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde böyle bir düzenleme çıkmıştı. Biz bunun farkındalığını oluşturmak ve uygulamasını tekrar hatırlatmak üzere sayın bakanımı Süleyman Soylu bugün İçişleri bakanlığı olmak üzere 81 ilimizde böyle bir faaliyet yapıyoruz çocuklarımızla. Amacımız toplumumuzda yaya önceliğinin farkındalığın artırmaktır. Trafik lambası bulunmayan yerlerde araçların durmasını bilinçlendirmektir."

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise 3 boyutlu yaya geçidinin hayata geçirilmesinden mutlu olduklarını ifade etti.

Ankara'da bir ilk: 3 boyutlu yaya geçidi

Asım Balcı, Altındağ, Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:29 Kaynak: İHA
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