Ankara'da bir inşaatın istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da olay yerine gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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