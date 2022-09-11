Ankara'da, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Ait Marketin Çöpünden Sebze Toplayan Kadın: "Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Utansın, Daha Ne Diyeyim" - Son Dakika
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Ankara'da, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Ait Marketin Çöpünden Sebze Toplayan Kadın: "Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Utansın, Daha Ne Diyeyim"

11.09.2022 15:04
Ankara'da, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Ait Marketin Çöpünden Sebze Toplayan Kadın: "Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Utansın, Daha Ne Diyeyim"

Ankara’da bir kadın, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ait bir marketin önündeki çöpten sebze toplarken görüntülendi. Çöpten topladığı sebzeleri çocuklarıyla birlikte yiyeceğini söyleyen kadın, “İhtiyacım olmasa ellerimi şu hastalıkta çöpe sokar mıyım? Ben, haftada bir defa, iki defa buraya geliyorum, atılanları alıyorum. Bunları çoluk çocuk da ben de yiyeceğim. Oturduğum evin aylığı 350 TL. Onu ödeyebiliyorum çok şükür. Bizim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan utansın, daha ne diyeyim” dedi.

DİLAN KUTLU

Ankara'da bir kadın, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait bir marketin önündeki çöpten sebze toplarken görüntülendi. Çöpten topladığı sebzeleri çocuklarıyla birlikte yiyeceğini söyleyen kadın, "İhtiyacım olmasa ellerimi şu hastalıkta çöpe sokar mıyım? Ben, haftada bir defa, iki defa buraya geliyorum, atılanları alıyorum. Bunları çoluk çocuk da ben de yiyeceğim. Oturduğum evin aylığı 350 TL. Onu ödeyebiliyorum çok şükür. Bizim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan utansın, daha ne diyeyim" dedi.

Bu görüntüler, Ankara'da bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ndeki marketin önünde kaydedildi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatarlı köyünde çiftçilik yapan İbrahim Kaya, Tarım Kredi Kooperatifi'nden çektiği kredi borcunu ödeyemediği için 27 Kasım'da 2021'de 'tazyik hapsi' yaptırımı ile Ankara'da tutuklanmıştı. 28 Kasım'da serbest bırakılan çiftçi Kaya, anaparası 50 bin lira olan toplam 97 bin liralık borcunu yine ödeyemedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği yetkililerine derdinin anlatmak için Ankara'ya gelen İbrahim Kaya, Birlik ile aynı binada bulunan marketin önündeki çöpten bir kadının sebze topladığını fark etti. Kaya, cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri ANKA Haber Ajansı ile paylaştı.

Çiftçinin sohbet ettiği Gülseren Yılmaz isimli vatandaş, haftada bir iki kez marketin önüne gelerek çöpe atılan gıda ürünlerini topladığını söyledi.

ÇİFTÇİ: YALAN ZANNEDİYORDUK

Gülseren Yılmaz'ın çöpten sebze toplayıp poşetlere koyduğu gören İbrahim Kaya, "Biz, televizyonda çöpten domates, biber toplandığını görüyorduk da yalan zannediyorduk" dedi. Yılmaz ise Kaya'ya şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN UTANSIN, DAHA NE DİYEYİM"

"İhtiyacım olmasa ellerimi şu hastalıkta çöpe sokar mıyım? Ben, haftada bir defa, iki defa buraya geliyorum, atılanları alıyorum. Bunları çoluk çocuk da ben de yiyeceğim. Oturduğum evin aylığı 350 TL. Onu ödeyebiliyorum çok şükür. Bizim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan utansın, daha ne diyeyim."

Çiftçi Kaya'nın "Tayyip Erdoğan'ın haberi olsa seni bu hale koymaz ki" demesi üzerine Gülseren Yılmaz, "Senin gibi nicesi çekiyor beni. Görüyorlar, hani nerede" diye karşılık verdi.

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Ait Marketin Çöpünden Sebze Toplayan Kadın: 'Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Utansın, Daha Ne Diyeyim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Ait Marketin Çöpünden Sebze Toplayan Kadın: "Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Utansın, Daha Ne Diyeyim" - Son Dakika
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