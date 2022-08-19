Ankara'da kamyon sürücüsü adeta trafik terörü estirdi - Son Dakika
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Ankara'da kamyon sürücüsü adeta trafik terörü estirdi

19.08.2022 21:45
Ankara'da kamyon sürücüsü adeta trafik terörü estirdi

Ankara'da bir kamyon sürücüsünün dubalara çarptığı görülürken, karşı şeritten gelen otomobilleri de tehlikeye düşürdü.

Ankara'da bir kamyon sürücüsünün dubalara çarptığı görülürken, karşı şeritten gelen otomobilleri de tehlikeye düşürdü. Uzun süre dubalara çarpan sürücü daha sonra refüjdeki elektrik diğerine çarparak yoluna devam etti. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Olay, dün Ankara-Kayaş yolu Kırıkkale istikametinde meydana geldi. İddialara göre, kamyon plakası ve kimliği öğrenilemeyen kamyon sürücüsü, Kırıkkale istikametinde hareket halindeyken dubalarla bölünmüş yolda dubalara çarparak yoluna devam etti. Kamyon sürücüsü, yolda uzun süre kamyonu bir sağa bir sola hareket ettirerek dubalara çarptı. Kamyon sürücüsü, karşı şeritten gelen otomobilleri de tehlikeye soktu. Kendisini takip eden otomobil sürücüsünün kornayla uyarılarına aldırış etmeyen kamyon sürücüsü daha çok hızlanarak yoluna devam etti. Kamyon sürücüsü yol ayrımına geldiği zaman elektrik direğine de çarptı. Çarpma sonucunda elektrik direği devrilirken, kamyon sürücüsü tüm uyarılara rağmen yoluna devam etti. Kamyonun camlarının kırıldığı görülürken, sürücüsü ise tehlike saçarak ve uyarılara aldırış etmeden yoluna devam etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kamyon sürücüsü adeta trafik terörü estirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da kamyon sürücüsü adeta trafik terörü estirdi - Son Dakika
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