Alacak-verecek sebebiyle tartıştığı yeğenini kurşun yağmuruna tuttu

Ankara'da bir kişi, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı ileri sürülen yeğenine kurşun yağdırdı. Yaralanan gencin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Serdar İ. alacak verecek meselesi yüzünden yeğeni Ali Osman İ. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Serdar İ., yanındaki tabancayla yeğenine ateş etmeye başladı. Saldırıdan kaçarak kurtulmaya çalışan Ali Osman İ. yaralanarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Ali Osman İ.'nin yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Amca Serdar İ.'nin ise mahalleli tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildiği ve gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan yeğenin amcasından kaçtığı anlar ise bir marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"5-6 el silah sesi duyduk"

Olaya tanık olan Ahmet Sekmen, defalarca silah sesi duyduğunu belirterek, "Şurada bir kovalamaca olduğunu gördüm. 5-6 el sıkıldı silah. Daha sonra vatandaş kendisini ağaçların arasına attı. Öbürünü de yakaladık biz, teskin etmeye çalıştık. En son yaralı çocuk şurada yıkıldı. Ambulans geldi götürdü sonra. Sadece birinde silah vardı. İlk ateş ettiklerinde çocuklar şakalaşıyor sandım. Bağırma olunca koştum peşlerine. Ateş eden bizim arkadaşımızdı, yakaladık. Yaralanan hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulmuş. Bunlar amca, yeğen diye biliyorum. Ama konu nedir tam olarak bilmiyorum. Sonra polisler geldi arama yaptılar ve birkaç mermi çekirdeği buldular. Bayağı bir insan toplandı" dedi. - ANKARA