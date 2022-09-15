İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, sokakta yaşadığı ve başına bir cisimle vurulduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte bir kişi alt geçitte öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

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