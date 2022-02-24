Ankara'da bir kişi babasını öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Ankara'da bir kişi babasını öldürüp intihar etti

24.02.2022 21:48

Sincan ilçesinde ailesi ile ikamet eden Faruk Ç, babası Zarif Ç'yi öldürdükten sonra balkondan atlayarak hayatına son verdi.

Sincan ilçesinde ailesi ile ikamet eden Faruk Ç, babası Zarif Ç'yi öldürdükten sonra balkondan atlayarak hayatına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Sincan'ın Osmanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ailesi ile yaşayan Faruk Ç. (34), kardeşi F.Ç'yi arayıp "Babama bir şey yaptım, hakkını helal et." dedi.

F.Ç, polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğünden ekipler, baba Zarif Ç'nin (73) cansız bedenini evde darbedilmiş halde buldu.

Babasını öldürdükten sonra 5'inci kattan atlayarak intihar eden Faruk Ç, kaldırıldığı Sincan Lokman Hekim Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ankara'da bir kişi babasını öldürüp intihar etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da bir kişi babasını öldürüp intihar etti - Son Dakika


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