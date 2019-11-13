Son Dakika Haberleri: Ankara'da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu
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Ankara'da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

6 saat önce

Ankara'da kayıp olarak aranan bir kişi, bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Ankara'da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu, System.String[]

Ankara'da kayıp olarak aranan bir kişi, bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Çubuk ilçesinde yaşayan inşaat ve emlak işiyle uğraşan 49 yaşındaki Bekir Aydoğan'dan bir gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, ihbar üzerinde Kızılöz Mahallesi'ndeki boş bir araziye gittiklerinde bıçakla öldürülen Aydoğan'ın cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından Aydoğan'ın cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Aydoğan, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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