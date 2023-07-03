Ankara'da 81 yaşındaki adam, 45 yaşındaki karısını silahla öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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Ankara'da 81 yaşındaki adam, 45 yaşındaki karısını silahla öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'da 81 yaşındaki adam, 45 yaşındaki karısını silahla öldürdükten sonra intihar etti

03.07.2023 15:22

Ankara'da 81 yaşındaki Akif Ünal, aldatma şüphesi nedeniyle eşi Döndü Ünal'ı (45) cadde ortasında silahla öldürdü. Akif Ünal daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 81 yaşındaki Akif Ünal, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Döndü Ünal'ı (45) Harman Mahallesi Aşıklar Caddesi'nde silahla öldürdü. Akif Ünal daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Döndü Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Akif Ünal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı Ünal'ın hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

MAHALLE SAKİNLERİ OLAYA TANIK OLDU

Mahalle sakinlerinden Naime Çoban, olay anında balkonda çamaşır astığını belirterek, "İçeri girmeden 4 el ateş geldi. Baktım kadın yerde yatıyordu. Adam da biraz canlıydı. Kadın hemen öldü." dedi.

"3 DEFA KADINA ATEŞ ETTİ"

Ali Ayelan da "Çöp dökmeye gidip geldikten sonra tabanca sesi geldi. Baktım ki kadın yerde yatıyor. 3 defa kadına ateş etti, ondan sonra da kendine ateş etti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Erdal Ercan: Sen o silahı 45 Lik kadını aldığında kafana sıkmışsın ama bunu yeni öğrenmişsin. Akranlarına ders olur inşallah... Cevap Yaz 80 4 Yayından Kaldır
  • tansel çetinkaya: bu yaşa kadar sıkmamış şimdi sıkması şüpheli 100 yaşına gelmiş kafasına sıkıyor birde karısına sıkıyor Cevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
  • Süleyman Şeker: Baba 81 yaşındaki koca 45 yaşındaki eş temelden yanlışlar var Cevap Yaz 131 6 Yayından Kaldır
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Harman Mahallesi, İntihar, Ankara, Akif, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 81 yaşındaki adam, 45 yaşındaki karısını silahla öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 81 yaşındaki adam, 45 yaşındaki karısını silahla öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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