Ankara'da bir kişi her hafta gittiği hamamda ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da bir kişi her hafta gittiği hamamda ölü bulundu - Son Dakika

Ankara'da bir kişi her hafta gittiği hamamda ölü bulundu

1 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde hamama giren bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Ankara'da bir kişi her hafta gittiği hamamda ölü bulundu, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde hamama giren bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.


Olay, saat 02.30 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun Caddesi üzerinde bulunan bir hamamda meydana geldi. Her hafta aynı hamama geldiği öğrenilen İsmail Büyükköse, tekrar gittiği hamamda bir süre kaldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.


Yanında kimse olmayan Büyükköse'nin durumunu hamamdaki diğer müşteriler fark etti. Müşteriler, bir süre hareketsiz olarak yatan Büyükköse'nin seslenmelere de tepki vermemesi üzerine, olayı hamam çalışanlarına bildirdi. Büyükköse'nin rahatsızlandığından şüphelenen hamam çalışanları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bir süredir hareketsiz yatan Büyükköse'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.


Vücudunda kesici ve delici alet yarası olmayan ve tansiyon, havasızlık ya da kalp krizinden öldüğü düşünülen 41 yaşındaki talihsiz adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.


Polis, olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında görgü şahitleri ve hamam çalışanlarının ifadelerine başvurdu. - ANKARA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Suriyeli hamile kadın ve oğlunun ölümünde hırsızlık şüphesi!
Hatay'da pompalı dehşet: Annesini ve eşini öldürüp, intihar etti Ağrı'da, bir kadın eşini satırla öldürdü Karantina altına alınan Vuhan'da vatandaşlar, TikTok ile iletişim kuruyor

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 05:52:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da bir kişi her hafta gittiği hamamda ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]