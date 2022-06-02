Ankara'da bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Ankara'da bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

02.06.2022 03:21
Ankara'da bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Altındağ ilçesinde çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Altındağ ilçesinde çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ'a bağlı Çelik Sokak'ta H.İ ile Hüseyin A. ve Serkan D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.İ yanında getirdiği pompalı tüfekle iki arkadaşın üzerine ateş açtı.

Ağır yaralanan Hüseyin A. ve Serkan D, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede çalışma başlatan Ankara Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Altındağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı saklandığı adreste gözaltına aldı.

Zanlı H.İ'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

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