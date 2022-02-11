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Ankara'da bir köpek zehirlenerek telef edildiği iddia edilen 8 yavru köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı - Son Dakika

Ankara'da bir köpek zehirlenerek telef edildiği iddia edilen 8 yavru köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı

11.02.2022 01:49
Ankara'da bir köpek zehirlenerek telef edildiği iddia edilen 8 yavru köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8'i telef olurken, 2 yavru köpek ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8'i telef olurken, 2 yavru köpek ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Zehirlenerek telef olan yavru köpeklerin başında ise başka bir köpek dakikalarca bekleyerek kokladı.

Olay Ankara'nın Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi, Öveçleri Parkında meydana geldi. Hayvansever Aslı Bayın saat 16.30 sıralarında Öveç Vadisine geldiğinde köpekleri 8'ini ölü, 2'sini de acı içinde yerde kıvranırken buldu. Bayın, 2 köpeği veteriner kliniğine götürürken, Veteriner hekimin yaptığı muayenenin ardından hayvanlara zehir verildiği belirtildi. Hayvanseverler, ölü köpeklerin bulunduğu yere geldi. Polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi.

Zehirlenen köpeklerin başında başka köpek bekledi

Zehirlenen yavru köpekler ekipler tarafından otopsi yapılmak üzere götürülmek istendiği sırada başka bir köpek gelerek kokladı. Dakikalarca zehirlenen yavru köpeklerin başında bekleyen köpeği ise hayvanseverler uzaklaştırmak istedi. Ancak köpek ise zehirlenen köpeklerin başından ayrılmadı. Zor ikna edilen köpek ise olay yerinden uzaklaştığı sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yavru köpekler götürülmek istendi. Durumu gören diğer köpek ise bu seferde ekiplerin arkasından gitti. Bu durumu gören diğer hayvanseverler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

"Hayvanların da bizim gibi bu dünyada yaşamaya hakkı var"

Yavru köpekleri telef olmuş şekilde bulan hayvan sever Aslı Bayın, "Bugün parka geldiğimde saat 4 veya 5 civarıydı. Ortalık çok felaketti. Yavru köpekler ölmüşlerdi. Bu yavru köpekler kime ne zarar verebilir ki? Yavru köpekler kesinlikle zehirlenmişler. Ben geldiğimde köpekler yavaş yavaş can çekişme evresine girmişlerdi. Bir kısmı da zaten ölmüştü. Biz ve bu arkadaşlar köpeklere daima bakıyoruz. Boğazımızdan kısıp bu hayvanlara veriyoruz. Çünkü hayvanların da bizim gibi bu dünyada yaşamaya hakları var" dedi. - ANKARA

Ankara'da bir köpek zehirlenerek telef edildiği iddia edilen 8 yavru köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı
Ankara'da bir köpek zehirlenerek telef edildiği iddia edilen 8 yavru köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı

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Veteriner, Çankaya, Ankara, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da bir köpek zehirlenerek telef edildiği iddia edilen 8 yavru köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da bir köpek zehirlenerek telef edildiği iddia edilen 8 yavru köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı - Son Dakika
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