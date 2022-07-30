Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi; o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi; o anlar kamerada

30.07.2022 01:57
Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi; o anlar kamerada

ANKARA'da bir marketten 95 TL'lik alışveriş yapan Faris M. (73), alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildi.

ANKARA'da bir marketten 95 TL'lik alışveriş yapan Faris M. (73), alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildi. İndirildikten sonra kendi servis aracının altına atan Faris M. çevredekiler tarafından aracın altından çıkarılırken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ankara Sincan'da, iddiaya göre, bir marketten 95 TL tutarında alışveriş yapan Faris M., marketin servis hizmetinden yararlanmak istedi. Servis aracına binen Faris M., görevlilerin fiş kontrolü sırasında, alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle araçtan indirilmeye çalışıldı. 73 yaşında olduğunu ifade etmesine rağmen market servisinden indirilen Faris M., görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kendini servis aracının altına atan Faris M., çevredekiler tarafından aracın altından çıkarıldı. Servis daha sonra yoluna devam ederken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


YORUMLAR
500
55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nı MKE Ankaragücü kazandı 55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nı MKE Ankaragücü kazandı 55. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Ankaragücü oldu 55. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Ankaragücü oldu
Kaynak: DHA

alışveriş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi; o anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
23:56 Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğiyle açıkladı: Bu bizim stratejimiz
23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! Son kararı Erdoğan verecek
23:10 Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:10 Avrupa'da Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı!
22:57 Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen 104 kişi hastaneye kaldırıldı! Taburcu olan Belediye Başkanı açıklama yaptı: 85 kişinin durumu iyi
22:50 Diyarbakır'da baraj inşaatında korkutan kaza! Hidrojen sülfür tüpü patladı, 18 işçi zehirlendi!
22:09 İSO toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında yaşanan "stokçuluk" tartışması sonucu gergin anlar yaşandı
21:49 Ahmet Davutoğlu'ndan, Erdoğan'a "O makama layık olduğu için gelmedi" sözleri üzerinden açık çağrı: Gelin yüzleşelim
21:41 Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 01:57:38. #1.11#
SON DAKİKA: Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi; o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement