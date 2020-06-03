Ankara'da bir otomobil, otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'da bir otomobil, otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, durakta bulunan bir kişi de yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nın Altınova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde merkez istikametine seyreden K.K. idaresindeki otomobil, Altınova mevkiinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşıp otobüs durağındaki R.Y.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü K.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, otobüs durağında aracın çarptığı R.Y.'nin ise yaralandığını tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı R.Y., Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.