Kaza, gece saatlerinde Ankara- Samsun yolu Ortaköy mevkiinde meydana geldi. Elmadağ yönüne giden S.S. yönetimindeki 06 GE 5299 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonu önünde park halindeki 06 DS 1257 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken sürücü S.S. kazayı hafif yaralanarak atlattı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - ANKARA

Ankara 'nın Mamak ilçesinde park halindeki TIR'a bir otomobil ok gibi saplandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da bir otomobil park halindeki TIR'a ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika

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