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Ankara'da bir parkta darbedilen gencin ölümüyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika

Ankara'da bir parkta darbedilen gencin ölümüyle ilgili davaya devam edildi

28.01.2022 17:27
Ankara'da bir parkta darbedilen gencin ölümüyle ilgili davaya devam edildi

Batıkent'te parkta tartıştığı kişilerce darbedilen 22 yaşındaki Hasan Bağcı'nın ölümüyle ilgili biri tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

Batıkent'te parkta tartıştığı kişilerce darbedilen 22 yaşındaki Hasan Bağcı'nın ölümüyle ilgili biri tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan Cüneyt Yıldırım, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen S.A, Batıkent'te Ali Dinçer Parkı'nda oturdukları sırada kız arkadaşı B.Ö'nün telefonda annesiyle konuşmak üzere yanlarından ayrıldığını, bir süre sonra dönen kızın, yan tarafta oturan Hasan Bağcı'nın kendisine "laf attığını" söylediğini öne sürdü.

Bunun üzerine arkadaşları Cüneyt Yıldırım'ın, Hasan Bağcı'nın yanına gittiğini aktaran S.A, Bağcı'nın Yıldırım'a vurduğunu, ardından 15-20 kişinin katıldığı büyük bir kavganın başladığını iddia etti.

Parktaki bekçi ve polislerin kavgaya müdahale ettiğini dile getiren S.A, parktan ayrıldığını, olayın geri kalanı hakkında bilgisinin olmadığını belirtti.

Tanık beyanının ardından söz alan Hasan Bağcı'nın ailesinin avukatları, olayın tam olarak aydınlatılamadığını, bu nedenle olay yerinde keşif yapılmasını, tüm sanıkların olay günü ve sonrasındaki iletişim kayıtlarının tespit edilmesini, Adli Tıp Kurumundan gelen Bağcı'nın, aldığı darbeler sonucu beyin kanaması, akciğer doku ezilmesi ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü yönündeki raporun, duruşmaya çağırılacak bir adli tıp uzamına yorumlatılmasını ve sanıkların sorumluluğunun belirlenmesini talep etti.

Katılan avukatları ayrıca yalan beyanda bulunmaktan suç duyurusu yaptıkları Hüseyin Anıl B. ve Nevin D. hakkındaki soruşturmanın akıbetinin beklenmesi talebinde bulundu.

Sanıklardan birine ceza istendi

Avukatların taleplerini reddeden heyet, esasa ilişkin mütalaa için cumhuriyet savcısına söz verdi.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Umut Aramaz ile Ümit Özcan'ın suçu işlediklerine dair delil olmaması nedeniyle beraatlarına karar verilmesini istedi.

Savcı, sanıklar Emre Hoş ile Ufuk Berke Çakır'ın, ölüm olayının meydana geldiği son kavgada yer almamaları nedeniyle haklarında "kasten öldürme" suçundan açılan davanın düşmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanık Cüneyt Yıldırım'ın fiilin kastı aştığını belirterek, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Soruşturmanın geçmişi

Hasan Bağcı (22), 20 Ağustos 2020'de Batıkent Ali Dinçer Parkı'nda Cüneyt Yıldırım ile tartıştı. "Laf atma" gerekçesiyle başlayan ve tarafların arkadaşlarının katılmasıyla kavgaya dönüşen olay, parkın yanındaki boş alanda devam etti.

Kalabalıktan kaçmaya çalışan Bağcı, kendisini yakalayan Yıldırım tarafından da dövüldü.

Ağır yaralanan Bağcı, ambulansla kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya karıştığı belirlenen 10 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açtı.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Cumhuriyet, Adli Tıp, Bekçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da bir parkta darbedilen gencin ölümüyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da bir parkta darbedilen gencin ölümüyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika
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