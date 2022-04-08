Ankara'da bir parkta darbedilen gencin ölümüyle ilgili davada karar açıklandı - Son Dakika
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Ankara'da bir parkta darbedilen gencin ölümüyle ilgili davada karar açıklandı

08.04.2022 11:34
Ankara'da bir parkta darbedilen gencin ölümüyle ilgili davada karar açıklandı

Batıkent'te parkta tartıştığı kişilerce darbedilen 22 yaşındaki Hasan Bağcı'nın ölümüyle ilgili biri tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada sanık Cüneyt Yıldırım, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 11 yıl hapis cezası aldı.

Batıkent'te parkta tartıştığı kişilerce darbedilen 22 yaşındaki Hasan Bağcı'nın ölümüyle ilgili biri tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada sanık Cüneyt Yıldırım, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 11 yıl hapis cezası aldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı sanıklara son savunmalarını yapması için söz verdi.

Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu. Avukat beyanının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanıklar Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Umut Aramaz ile Ümit Özcan'ın suçu işlediklerine dair delil olmaması nedeniyle beraatlerine karar verildi. Sanıklar Emre Hoş ile Ufuk Berke Çakır'ın, ölüm olayının meydana geldiği kavgada yer almamaları nedeniyle haklarında "kasten öldürme" suçundan açılan dava düşürüldü.

Mahkeme, sanık Cüneyt Yıldırım'a "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 11 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Soruşturmanın geçmişi

Hasan Bağcı (22), 20 Ağustos 2020'de Batıkent Ali Dinçer Parkı'nda Cüneyt Yıldırım ile tartışmış, "laf atma" gerekçesiyle başlayan ve tarafların arkadaşlarının katılmasıyla kavgaya dönüşen olay, parkın yanındaki boş alanda devam etmişti. Kalabalıktan kaçmaya çalışan Bağcı, darbedilerek ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya karıştıkları iddiasıyla 10 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açmıştı.

Savcı, 28 Ocak'taki mütalaasında, sanıklar Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Umut Aramaz ile Ümit Özcan'ın beraatlerine karar verilmesini, Emre Hoş ile Ufuk Berke Çakır'ın haklarında "kasten öldürme" suçundan açılan davanın düşürülmesini talep etmişti.

Cumhuriyet savcısı, sanık Cüneyt Yıldırım'ın fiilinin kastı aştığını belirterek, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

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Ümit Özcan, Burak Kurt, Mahkeme, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da bir parkta darbedilen gencin ölümüyle ilgili davada karar açıklandı - Son Dakika


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