Son Dakika Haberleri: Ankara'da bir restoranda çıkan "yan bakma" kavgasını güvenlik görevlisi havaya ateş ederek...
Son Dakika Güncel Ankara'da bir restoranda çıkan 'yan bakma' kavgasını güvenlik görevlisi havaya ateş ederek...

Ankara'da bir restoranda çıkan "yan bakma" kavgasını güvenlik görevlisi havaya ateş ederek...

7 saat önce

Başkentte iki grup arasında çıkan kavgayı, güvenlik görevlisi beylik tabancasıyla havaya ateş ederek sonlandırdı.

Ankara'da bir restoranda çıkan

Başkentte iki grup arasında çıkan kavgayı, güvenlik görevlisi beylik tabancasıyla havaya ateş ederek sonlandırdı.

Çankaya ilçesi Karanfil Sokak'ta, yaygın bir fast food zincirinin şubesinde yaşları 15-18 arasında değişen iki grup arasında "yan bakma" tartışması çıktı.

Restoran çalışanları tarafından bahçeye çıkarılan kişiler arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Tarafların, masa ve sandalyeleri birbirlerine atmasıyla diğer müşteriler paniğe kapılarak kaçıştı.

Bu sırada restoranın bahçesinde arkadaşıyla oturan ve güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen kişi, kavgayı ayırmak için beylik tabancasını çekerek havaya bir el ateş etti.

Bunun üzerine kavga son bulurken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bazıları hafif şekilde yaralanan taraflar ile güvenlik görevlisi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki çocuk annesi kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu
Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 01:11:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da bir restoranda çıkan "yan bakma" kavgasını güvenlik görevlisi havaya ateş ederek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]