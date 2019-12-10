Son Dakika Haberleri: Ankara'da bir şüpheli "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı
Son Dakika Güncel Ankara'da bir şüpheli 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da bir şüpheli "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı

6 saat önce

Ankara Yenimahalle'de bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ankara'da bir şüpheli

Ankara Yenimahalle'de bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yakacık Mahallesi'nde komşularının çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen İ.B. (70) adlı şüpheli, geçen günlerde jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlı, Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Şüpheli, savcının tutuklama talebiyle sevk ettiği nöbetçi Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yenimahalle, Jandarma, Yakacık, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi
23 yaşındaki hekime tecavüzle suçlanan profesörün avukatları, davadan çekildi 69 yaşındaki çocuk tacizcisi tutuklandı 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 23:59:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da bir şüpheli "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]