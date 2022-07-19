Ankara'da bir tırda 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Polatlı ilçesinde bir tırı durdurdu.

Ankara 'da durdurulan bir tırda 50 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

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