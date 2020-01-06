Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Son Dakika

Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı

11 dakika önce

Ankara Yenimahalle'de kayganlaşan yoldan yukarı çıkamayan ve aşağı doğru kaymaya başlayan bir minibüste, korku dolu anlar yaşayan yolcu kendini kayan minibüsten aşağı attı.

Ankara'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yenimahalle'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir minibüs sürücüsü başarılı olamadı. Minibüs buz nedeniyle kayganlaşan yolda aşağı doğru kaymaya başladı.

MİNİBÜSTEN ATLADI

Bu sırada içeride bulunan yolculardan biri hareket halindeki minibüsten atladı. Yere düşen yolcu daha sonra kalkarak uzaklaştı. Minibüs ise kaldırıma çarparak durabildi.

Kaza anı sosyal medyada bir vatandaş tarafından yayınlandı.

BAŞKENT KARA TESLİM OLDU

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Zaman zaman tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Kış lastiği bulunmayan araçlar trafikte ilerlemekte güç çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan araçları iterek çıkarmaya çalıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, kentin çeşitli noktalarında çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

ŞEHİRLER ARASI YOLLAR KARLA KAPLANDI

Kar, başkentte şehirler arası yollarda da ulaşımı aksattı. Ankara-Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkiinde yol karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı
Yenimahalle, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:07 
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