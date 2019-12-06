Son Dakika Haberleri: Ankara'da Birlik Derneği'nden 'Ağız ve Diş Sağlığı' konulu söyleşi
Son Dakika Güncel Ankara'da Birlik Derneği'nden 'Ağız ve Diş Sağlığı' konulu söyleşi - Son Dakika

Ankara'da Birlik Derneği'nden 'Ağız ve Diş Sağlığı' konulu söyleşi

6 saat önce

Ankara'da Birlik Derneği tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Ankara'da Birlik Sohbetleri'nde bu hafta "ağız ve diş sağlığı" konuşuldu.

Ankara'da Birlik Derneği'nden 'Ağız ve Diş Sağlığı' konulu söyleşi, System.String[]

Ankara'da Birlik Derneği tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Ankara'da Birlik Sohbetleri'nde bu hafta "ağız ve diş sağlığı" konuşuldu. Programın konuğu ise Diş Hekimi Yalçın Genç oldu.


Ankara'da Birlik Derneği tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Ankara'da Birlik Sohbetleri'nde bu hafta "ağız ve diş sağlığı" konuşuldu. Programın konuğu ise Diş Hekimi Yalçın Genç oldu. Program, Ankara'da Birlik Derneği'nin Siteler'deki Genel Merkezinde gerçekleştirildi.


Program öncesi konuklara bir açılış konuşması yapan Ankara'da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu, "2017 Yılının şubat ayında kurduğumuz genç Ankara'da Birlik Derneğimiz yapmış olduğu program ve etkinliklerle sürekli gündem olmaya, gündemde kalmaya devam etmektedir. 2017 yılında Genel kurulumuza katılanlar bilirler ki genel kuruldaki konuşmamızda, Ankara'da Birlik Derneği'nin bir tabela derneği olmayacağını, sürekli sahada ve aktiviteler yapacağını belirtmiştim" dedi.


Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:


"Gelinen noktada görüyoruz ki biz dernek olarak tabela derneği olmadık, sürekli aktif olduk, sahada olduk. Hemşehrilerimizin acı-tatlı günlerinde yanlarında olduk. Ankara'da birlik olduk, olmaya devam ediyoruz."


Mutlu, "Bugün de sevdalısı olduğumuz bu güzel şehir Ankara'mızın güzel insanları hemşehrilerimiz için Ankara'da Birlik Sohbetlerinde 'ağız ve diş sağlığı' konusunu konuşacağız. Konuşmacımız, konusunda uzman Türkiye'nin dört bir yanına klinikler açan Dr. Yalçın Genç olacak" ifadesini kullandı.


Diş Hekimi Yalçın Genç'in yaptığı sunumun ardından söyleşi, soru-cevap şeklinde devam etti. Genç; apse ve apse tedavisi, yirmilik diş, implant tedavisi, diş fırçalama ve diş macununa ilişkin bilgiler verdi.


Program, plaket takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ANKARA

Bayram Mutlu, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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