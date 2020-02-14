Ankara'da birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışan kişi, tartışmanın büyümesinin ardından arkadaşını bıçakladı.



Olay, gece saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Kumlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan apartmandaki bir dairede alkol alan 7 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evin içerisinde çıkan tartışmada önce kimliği belirsiz kişiler, Ufuk Zeren'i darp etti. Daha sonra dışarı çıkan şahıslar, sokakta Kaan Avcı'yı (32) da karnından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı Kaan Avcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA