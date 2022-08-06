Kuzenini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzenini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

06.08.2022 11:56
Kuzenini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANKARA'da birlikte alkol aldıktan sonra kendisini eve bırakırken tartıştığı kuzeni Şükrü Kelekli'yi (40) bıçakla öldürüp, otomobilini alarak kaçan Özgür Taylan Doğan (45) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

ANKARA'da birlikte alkol aldıktan sonra kendisini eve bırakırken tartıştığı kuzeni Şükrü Kelekli'yi (40) bıçakla öldürüp, otomobilini alarak kaçan Özgür Taylan Doğan (45) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Başkent'te, 23 Mart günü Şükrü Kelekli ile kuzeni Özgür Taylan Doğan birlikte alkol aldı. Kelekli, kuzenini otomobil ile eve bırakırken ikili arasında tartışma çıktı. Doğan, tartışma sırasında kuzenini bıçaklayıp, araçtan attı. Doğan, kuzeninin otomobilini alarak kaçtı. Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Özgür Taylan Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Doğan hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Kelekli'nin, birlikte alkol aldıktan sonra kuzeni Doğan'ı evine bırakmak için yola çıktıkları belirtildi. Doğan'ın, araçta tartışırken Kelekli'nin küfretmesi üzerine sinirlendiği ve kuzenini öldürdüğü ifade edildi. Sanığın, olaydan pişman olmadığını söylediği, bu yüzden talep edilen cezada indirim yapılmaması istendi. Sanık, Doğan, Ankara 37'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


YORUMLAR
500
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı Ankara Valiliği ile Yüksek İhtisas Üniversitesi'nden 'Ankara Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı' Ankara Valiliği ile Yüksek İhtisas Üniversitesi'nden 'Ankara Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı'
Kaynak: DHA

23 Mart, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzenini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
10:59 Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
10:18 Ablasının gözü önünde eniştesi tarafından vurulan adam kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayata gözlerini yumdu
10:15 Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin oyuncu babaları Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti
10:14 Oyuncu Ali Erkazan, Seda Sayan'a ettiği küfürle ağızları açık bıraktı! Sözleri büyük tepki çekti
10:03 Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!
10:01 74 yaşındaki kadın, kapıyı açtığı akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı
09:47 Adana'da bir ev sahibi, 3 aydır kirasını ödemeyen kiracısının çelik kapısını çalıp, elektriğini kesti
09:46 Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 11:56:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzenini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement