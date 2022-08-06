Kuzenini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANKARA'da birlikte alkol aldıktan sonra kendisini eve bırakırken tartıştığı kuzeni Şükrü Kelekli'yi (40) bıçakla öldürüp, otomobilini alarak kaçan Özgür Taylan Doğan (45) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Başkent'te, 23 Mart günü Şükrü Kelekli ile kuzeni Özgür Taylan Doğan birlikte alkol aldı. Kelekli, kuzenini otomobil ile eve bırakırken ikili arasında tartışma çıktı. Doğan, tartışma sırasında kuzenini bıçaklayıp, araçtan attı. Doğan, kuzeninin otomobilini alarak kaçtı. Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Özgür Taylan Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Doğan hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Kelekli'nin, birlikte alkol aldıktan sonra kuzeni Doğan'ı evine bırakmak için yola çıktıkları belirtildi. Doğan'ın, araçta tartışırken Kelekli'nin küfretmesi üzerine sinirlendiği ve kuzenini öldürdüğü ifade edildi. Sanığın, olaydan pişman olmadığını söylediği, bu yüzden talep edilen cezada indirim yapılmaması istendi. Sanık, Doğan, Ankara 37'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.