Üye Girişi
Ankara'da BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Yüksek Düzeyli Donörler Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Ankara'da BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Yüksek Düzeyli Donörler Toplantısı gerçekleştirildi

06.07.2021 11:52
Ankara'da BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Yüksek Düzeyli Donörler Toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için tarımsal geçim kaynaklarının teşvik edilmesi ve sosyal korumanın artırılması konulu "Yüksek Düzeyli Donörler Toplantısı" düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için tarımsal geçim kaynaklarının teşvik edilmesi ve sosyal korumanın artırılması konulu "Yüksek Düzeyli Donörler Toplantısı" düzenlendi.

Ankara'da bir otelde gerçekleşen toplantıya, FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölgeler Koordinatörü Viorel Gutu, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Yoichi Mikami, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) Başkanı Libor Chlad, bakanlık yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölgeler Koordinatörü Gutu, örgüt olarak Türkiye'de tarım ve gıda sektörlerine odaklanarak, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların sürdürülebilir geçim kaynaklarını teşvik için Türkiye ile bilgi birikimlerini ve uzmanlıklarını nasıl birleştirebileceklerine dair stratejik tartışma yürüttüklerini belirtti.

FAO'nun 2017'den beri tarım alanında sığınmacıların ihtiyaçlarına yönelik Türkiye ile yakın iş birliği içinde olduğunu aktaran Gutu, Türkiye'deki ortakları ile bu alandaki uzmanlıkları ve geçmiş çalışmalarının, Suriye krizini ve bu krizin toplulukların egemenliği üzerindeki etkisini proaktif şekilde ele almalarının yolunu açtığını ifade etti.

Gutu, 2017'den bu yana AB ve Japonya'nın kurumları tarafından desteklenen 10 başarılı proje hayata geçirdiklerini aktararak, "Bu vesileyle tüm bu sürece katkısı olanlara şahsım ve bu süreçte yardım etmeyi başardığımız insanlar adına teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Mikami, böyle önemli bir toplantıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, FAO'ya ve Temsilci Gutu'ya teşekkürlerini iletti.

Japonya eski Başbakanı Yoshihiko Noda'nın, 2016'da İstanbul'da 'Dünya İnsani Yardım Zirvesi'ne katıldığını hatırlatan Mikami, Noda'nın ihtiyaç sahibi insanlara yardım götürmenin ve bu kişilerin yetenek ve becerilerini geliştirmenin öneminin altını çizdiğini söyledi.

Suriye'deki insani durumun oldukça zorlu bir kriz haline dönüştüğünü ifade eden Mikami, "Türkiye bu krizin çözümünde çok önemli bir rol oynadı." ifadesini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu FRIT Başkanı Chlad da AB'nin Türkiye'de bir süredir FRIT programını yürüttüğünü belirterek, "Bu program vesilesiyle istihdam ve girişimciliği teşvik ediyoruz. Bu bizim önceliklerimizden biri." diye konuştu.

Salgın sürecinin sonuçlarının bunun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Chlad, çoğu mültecinin geçim kaynaklarının kayıt dışı sektörlerde olduğu düşünüldüğünde konunun öneminin daha iyi anlaşılacağını dile getirdi.

Chlad, tarımın istihdam alanı oluşturma potansiyelinin büyük olduğunun altını çizerek, tarım konusu ele alınırken tarımsal geçim kaynakları ve sosyal güvenlik başlıklarının dikkatle üzerinde durulması gerektiğini ifade etti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Yüksek Düzeyli Donörler Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı 18:17 İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL 18:10 Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük 17:42 Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük
2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi 17:25 2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır 17:13 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi 16:38 Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı 15:59 Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı         
18:34
Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
18:16
Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili         
17:49
Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak         
17:25
Kahreden haber! 23 yaşındaki genç esnaf dükkanda kendini astı Kahreden haber! 23 yaşındaki genç esnaf dükkanda kendini astı         
17:19
Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi         
17:12
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor         
16:59
Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok         
16:34
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
İsmail Balaban annesinin İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim         
15:08
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 19:04:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Yüksek Düzeyli Donörler Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement