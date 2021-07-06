Ankara'da BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Yüksek Düzeyli Donörler Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için tarımsal geçim kaynaklarının teşvik edilmesi ve sosyal korumanın artırılması konulu "Yüksek Düzeyli Donörler Toplantısı" düzenlendi.

Ankara'da bir otelde gerçekleşen toplantıya, FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölgeler Koordinatörü Viorel Gutu, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Yoichi Mikami, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) Başkanı Libor Chlad, bakanlık yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölgeler Koordinatörü Gutu, örgüt olarak Türkiye'de tarım ve gıda sektörlerine odaklanarak, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların sürdürülebilir geçim kaynaklarını teşvik için Türkiye ile bilgi birikimlerini ve uzmanlıklarını nasıl birleştirebileceklerine dair stratejik tartışma yürüttüklerini belirtti.

FAO'nun 2017'den beri tarım alanında sığınmacıların ihtiyaçlarına yönelik Türkiye ile yakın iş birliği içinde olduğunu aktaran Gutu, Türkiye'deki ortakları ile bu alandaki uzmanlıkları ve geçmiş çalışmalarının, Suriye krizini ve bu krizin toplulukların egemenliği üzerindeki etkisini proaktif şekilde ele almalarının yolunu açtığını ifade etti.

Gutu, 2017'den bu yana AB ve Japonya'nın kurumları tarafından desteklenen 10 başarılı proje hayata geçirdiklerini aktararak, "Bu vesileyle tüm bu sürece katkısı olanlara şahsım ve bu süreçte yardım etmeyi başardığımız insanlar adına teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Mikami, böyle önemli bir toplantıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, FAO'ya ve Temsilci Gutu'ya teşekkürlerini iletti.

Japonya eski Başbakanı Yoshihiko Noda'nın, 2016'da İstanbul'da 'Dünya İnsani Yardım Zirvesi'ne katıldığını hatırlatan Mikami, Noda'nın ihtiyaç sahibi insanlara yardım götürmenin ve bu kişilerin yetenek ve becerilerini geliştirmenin öneminin altını çizdiğini söyledi.

Suriye'deki insani durumun oldukça zorlu bir kriz haline dönüştüğünü ifade eden Mikami, "Türkiye bu krizin çözümünde çok önemli bir rol oynadı." ifadesini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu FRIT Başkanı Chlad da AB'nin Türkiye'de bir süredir FRIT programını yürüttüğünü belirterek, "Bu program vesilesiyle istihdam ve girişimciliği teşvik ediyoruz. Bu bizim önceliklerimizden biri." diye konuştu.

Salgın sürecinin sonuçlarının bunun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Chlad, çoğu mültecinin geçim kaynaklarının kayıt dışı sektörlerde olduğu düşünüldüğünde konunun öneminin daha iyi anlaşılacağını dile getirdi.

Chlad, tarımın istihdam alanı oluşturma potansiyelinin büyük olduğunun altını çizerek, tarım konusu ele alınırken tarımsal geçim kaynakları ve sosyal güvenlik başlıklarının dikkatle üzerinde durulması gerektiğini ifade etti.