Ankara'da bodrum katında çökme olan bina boşaltıldı - Son Dakika
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Ankara'da bodrum katında çökme olan bina boşaltıldı

6 saat önce

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bodrum katının zemininde çökme meydana gelen 3 katlı bina boşaltıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bodrum katının zemininde çökme meydana gelen 3 katlı bina boşaltıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi Buharlı Sokak'ta meydana geldi. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın bodrum katındaki evin salon kısmında zemin çöktü. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye yetkilileri sevk edildi. Evde inceleme yapan belediye ekipleri, evin salonunda zeminin bir kısmının çöktüğünü ve duvarda 1 metre boyunda derin bir çatlak meydana geldiğini tespit etti.

18 DAİRE BOŞALTILDI Belediye ekiplerinin incelemesi sonucunda durumun tehlike arz ettiği düşünülerek 3 katlı binanın tahliye edilmesine karar verildi. Apartmanda bulunan 18 daire de boşaltılırken, bina sakinleri polis ekiplerinin de yardımıyla geceyi akraba ve arkadaşlarında geçirmek için evlerinden ayrıldı.

Bina sakinlerinden 2. katta oturan Sedat Kayalı, "Göçük olmuş. Daire su almış. Defalarca söyledik. Şimdi de karakola müracaat etmiş ev sahibi. Yıkılma tehlikesi var diye hepimizi çıkardılar. Geceyi babamın evinde geçireceğiz. Belediye ekipleri sayı topluyorlar. İhtiyacı olanları bir yere yerleştirecekler" dedi.

Çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edilen apartmanın yöneticisi Yaşar Güler ise "Salonun altı su aldı. Bir çökme var fakat hiçbir bilgi vermeden binayı direk boşaltıyorlar. Hiçbir kontrole gelen olmadı. Bilirkişi gelmeden binayı nasıl terk edeceğiz anlamadım" şeklinde konuştu.

Öte yandan tahliye edilen apartmanda oturan vatandaşların bir kısmı ise durum hakkında bilgi almak için ekiplerin açıklama yapmasını bekliyor. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA)

Ankara'da bodrum katında çökme olan bina boşaltıldı

Keçiören, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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