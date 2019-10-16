Son Dakika Haberleri: Ankara'da bölücü terör örgütüne operasyon: 14 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Ankara'da bölücü terör örgütüne operasyon: 14 gözaltı kararı

Ankara'da bölücü terör örgütüne operasyon: 14 gözaltı kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 11' gözaltına alındı.

Ankara'da bölücü terör örgütüne operasyon: 14 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 11' gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 11'i yakalanmıştır. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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