Ankara'da borcu olan abonelerin 2 ay suyu kesilmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da borcu olan abonelerin 2 ay suyu kesilmeyecek - Son Dakika

Ankara'da borcu olan abonelerin 2 ay suyu kesilmeyecek

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hijyen tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar için 2 ay su kesintisine gidilmeyeceğini bildirdi.

Ankara'da borcu olan abonelerin 2 ay suyu kesilmeyecek, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hijyen tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar için 2 ay su kesintisine gidilmeyeceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünce, hijyen tedbirleri kapsamında, konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar için 2 ay boyunca su kesintisine gidilmeyecek.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:28 Kaynak: AA
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