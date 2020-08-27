Ankara'da boş arazide telef olmuş köpek, kedi ve tilki bulundu - Son Dakika

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, boş arazide telef olmuş 4 köpek ile 1'er tilki ve kedi bulundu. Hayvanların araziye bırakılan etleri yiyerek zehirlendikleri iddia edildi.

Gölbaşı ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesinde, bazı vatandaşlar boş arazide yerde hareketsiz yatan köpekleri fark ederek, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin arazide yaptığı taramada, telef olmuş 4 köpek ile 1'er tilki ve kedi bulundu. Telef olan hayvanlar boş araziden toplanarak, iş makinesiyle açılan çukura gömüldü. 6 hayvanın araziye bırakılan etleri yiyerek zehirlendikleri tahmin edilirken, jandarmanın inceleme başlattığı öğrenildi.