Ankara'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına... - Son Dakika

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına...

6 saat önce

Boşanma aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül'ü öldüren Şükrü Şengül'e, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına..., System.String[]

Boşanma aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül'ü öldüren Şükrü Şengül'e, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuklu sanık Şengül ve avukatları ile maktulün yakınları katıldı.

Sanık Şengül, Cumhuriyet savcısının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı yazılı savunmasını verdi.

Sanık avukatının beyanının ardından söz alan müşteki avukatı Neslihan Ceylan, sanığın cinayetten önce eşini takip ettiğini, olayın yaşandığı sokaktaki marketin güvenlik kamera görüntülerinin sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini ortaya koyduğunu söyledi.

Sanıkta herhangi bir pişmanlık belirtisi olmadığını belirten Ceylan, indirim uygulanmaksızın sanık Şükrü Şengül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Şengül, "Diyecek bir şeyim yok." cevabını verdi.

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, indirim uygulanmaksızın sanığı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı
Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı İngiliz basını, Kasım Süleymani'nin Esed rejimi tarafından ele verildiğini iddia etti (AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Son Dakika Haberleri
20:17 Katar Dışişleri Bakanı Al Sani - IKBY Başbakanı Barzani görüşmesi - Son Dakika
20:16 Eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
20:10 Hidayet Türkoğlu: "Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" - Son Dakika
20:07 TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Kazancı'yla görüştü - Son Dakika
20:07 TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Kazancı'yla görüştü - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 20:22:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]