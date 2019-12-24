Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

6 saat önce

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül'ü öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Şükrü Şengül'ün, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi, System.String[]

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül'ü öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Şükrü Şengül'ün, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuklu sanık Şengül ve avukatları ile ailenin yakınları katıldı.

Tanık beyanının alınmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, çocuğa cinsel istismar iddiası kapsamında maktul ve sanık arasında yaşanan tartışma üzerine Döndü Şengül'ün evden ayrılarak ailesinin yanında kalmaya başladığını, bunun üzerine sanık Şengül'ün eşini ölümle tehdit ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Sanık Şengül'ün, 18 Şubat'ta eşinin kızını okula bıraktıktan sonra yanına giderek 3 el ateş ederek öldürdüğü, bu nedenle Türk Ceza Kanunu gereği "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından Şengül ve avukatı, esas hakkındaki savunmalarını hazırlayabilmek için süre talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 15 Ocak 2020'ye erteledi.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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