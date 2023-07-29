Boşanma aşamasındaki eşini öldüren cani koca, aynı bıçakla intihara kalkıştı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren cani koca, aynı bıçakla intihara kalkıştı

29.07.2023 10:15

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini öldüren bir koca, intihar girişiminde bulundu. Uzaklaştırma kararı bulunan A.Ç., eşi S.Ç. ile tartışma sonucu bıçakladıktan sonra intihar etmeye çalıştı. Sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi ancak kadın hayatını kaybetti. Şüpheli A.Ç. ise ağır durumda hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca intihar girişiminde bulundu.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Çayırhan Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ç. (44), boşanma aşamasında olduğu eşi S.Ç'yi (42) tartışma sonucu bıçakladı. A.Ç, daha sonra bıçakla intihar girişiminde bulundu.

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ERKEĞİN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan şüpheli A.Ç. hastaneye kaldırılırken, kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA
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Çayırhan, Nallıhan, İntihar, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini öldüren cani koca, aynı bıçakla intihara kalkıştı - Son Dakika


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