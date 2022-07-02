Son dakika 3. sayfa: Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs intihar etti - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs intihar etti

02.07.2022 19:12
Son dakika 3. sayfa: Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs intihar etti

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs intihar etti Ankara'nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs intihar etti.

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs intihar etti

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs intihar etti.

Olay akşam saatlerinde Mamak İlçesi Misket Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi D.F.S ile boşanma aşamasında olan Y.S arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S. tabanca ile eşi D.F.S.'yi vurdu. Ardından Y.S. aynı tabanca ile kafasına ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Y.S.'nin hayatını kaybettiğini, eşi D.F.S'nin ise yaralandığını tespit etti. Yaralı kadın D.F.S.sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden İsmail Gülcan, "Eşini öldüren şahsı tanımıyorum. Benim kardeşim aynı binada oturuyor. Duyduğuma göre 2 el ateş edilmiş. Önceden de evlerine birkaç kez polis geldi" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs intihar etti - Son Dakika
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