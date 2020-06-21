Ankara'da boşanma kavgası yaralanmayla bitti - Son Dakika

Ankara'da boşanma kavgası yaralanmayla bitti

ANKARA'da, eşiyle boşanma aşamasındaki Serkan Ş., kayınbabası ile kayınbiraderinin silahlı saldırısı sonucu, tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi 408'inci Cadde üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Yaşar M. ve oğlu Taylan M., damatları Serkan Ş.'nin işlettiği tuhafiyeciye geldi. Üçlü arasında iddiaya göre; Serkan Ş.'nin eşinden boşanma kararı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşar M. ve Taylan M., yanlarındaki tabancayla Serkan Ş.'ye ateş etti. İki bacağından vurulan Serkan Ş., yerde kalırken kayınbabası ve kayınbiraderi, olay yerinden kaçtı. Serkan Ş., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri, olay sonrası kaçan kayınbaba ve oğlunun yakalanması için çalışma başlattı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.