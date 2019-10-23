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Ankara'da bovling heyecanı

1 saat önce

Avrupa Şampiyonlar Bovling Şampiyonası, Ankara'da başladı.

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Avrupa Şampiyonlar Bovling Şampiyonası, Ankara'da başladı.


Bilkent Ankuva'daki Rollhouse Bovling Salonu'nda başlayan ve 38 ülkeden 76 sporcunun yer aldığı şampiyonada Türkiye'yi, erkeklerde bu yıl Malta'da gerçekleştirilen Akdeniz Şampiyonası'nda 4 altın ve 2 bronz madalya kazanan Taygun Erkeskin, kadınlarda ise Ebru Özoğluuntur temsil ediyor.

Avrupa Bovling Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, bovlingin dünya genelinde gitgide yaygınlaştığını ve yaz olimpiyatlarına aday bir branş haline geldiğini vurguladı.

Bu yıl 3. kez Türkiye'de düzenlenen Avrupa Bovling Şampiyonası, ilk kez 2004 yılında yine Rollhouse Bilkent Bovling Salonu'nda yapılmıştı. Türkiye'de 2010'da gerçekleştirilen ikinci organizasyonda, kadınlarda Finlandiya, erkeklerde ise Norveç şampiyon olmuştu.


27 Ekim'de sona erecek turnuva, sporseverler tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Türkiye, Avrupa, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:06 Kaynak: AA
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