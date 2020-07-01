Ankara'da, boya deposunda yangın - Son Dakika

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki boya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kontrol altına alınırken, yanmaya devam bir bölümde söndürme çalışması sürdürülüyor.

Kavaklı Sanayi Sitesi'nde bulunan boya deposunda, saat 11.00 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, binayı tamamen sardı. Depodan yükselen dumanlar, gökyüzünü kaplarken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, müdahale sonucu kontrol altına alınırken, yanmaya devam bir bölümde söndürme çalışması sürdürülüyor.