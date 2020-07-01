Ankara'da boya deposunda yangın (2) - Son Dakika

Ankara'da boya deposunda yangın (2)
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜBoya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Boya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının deponun üst tarafında yer alan bir dükkanın bahçesinde yakılan ateşten çıktığı iddia edildi. Sanayi sitesi esnafından Arif Topaloğlu, yangını görünce hemen itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirterek, yaşanan patlamalar sonucu yangının büyüdüğünü ifade etti. Esnaf Abdullah Avcı ise yangının deponun üst tarafında bulunan dükkandan başlayarak boya deposuna sıçradığını anlatarak, "5-6 defa üst üste patlama oldu" diye konuştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:50 Kaynak: DHA
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