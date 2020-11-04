Ankara'da bu sezon 161 bin 845 dekar tarım arazisi sulandı - Son Dakika

Ankara'da bu sezon 161 bin 845 dekar tarım arazisi sulandı

04.11.2020 09:07
Ankara'da bu sezon 161 bin 845 dekar tarım arazisi sulandı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2020 yılı sulama sezonunda Ankara ve ilçelerinde toplam 161 bin 845 dekar tarım arazisinin sulandığını belirterek, "Buralardaki sulu tarımla bu yıl birim fiyatlarla ülkemiz ekonomisine 94 milyon lira katkı sağlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2020 yılı sulama sezonunda Ankara ve ilçelerinde toplam 161 bin 845 dekar tarım arazisinin sulandığını belirterek, "Buralardaki sulu tarımla bu yıl birim fiyatlarla ülkemiz ekonomisine 94 milyon lira katkı sağlandı." ifadelerini kullandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen yatırımlarla modern sulama sistemleri yaygınlaştırılırken, tarımda su tasarrufu sağlanıyor, çiftçilerin kazançları doğrudan ve dolaylı yollarla artırılıyor ve ülke tarımına katkı sunuluyor.

Türkiye'de suyun 4'te 3'ü sulamada kullanılıyor. Bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor. Suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

"Modern sulama tarımda verim artışı sağladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını bildirdi. Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlendirilmesinin çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu vurgulayan Yıldız, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir yandan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini ifade etti.

Yıldız, Ankara'daki sulama sezonuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ankara'da Nisan 2020'de başlayan sulama sezonu, 18 Ekim'de tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Ankara ve ilçelerimizde toplam 161 bin 845 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Burada yapılan sulu tarımla bu yıl birim fiyatlarla ülkemiz ekonomisine 94 milyon lira katkı sağlandı."

"Sulama yatırımlarına çok olumlu geri dönüşler aldık"

Yıldız, tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğuna ve içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğüne dikkati çekerek, "İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları, iletim hatları sayesinde toprağı suyla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Yıldız, Ankara'da bu yıl sulama sezonunda problem yaşamadıklarını, yapılan yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Yıldız, hem suya hem toprağa sahip çıkmaya devam ettiklerinin altını çizerek, "Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Su İşleri, Kaya Yıldız, Ankara, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ankara'da bu sezon 161 bin 845 dekar tarım arazisi sulandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Genç oyuncu Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşamaya başladı ABD başkanlık seçimine kitlenmişken, Joe Biden'dan "sandıkları terk etmeyin" çağrısı geldi ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley: Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil Bayern Münih, deplasmanda Salzburg'u 6-2 mağlup etti ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı
Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Oyları çalmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyiz Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Oyları çalmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyiz         
08:47
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
ABD'de gerilim tırmanıyor! Protestocular, Beyaz Saray önünde birbirine girdi ABD'de gerilim tırmanıyor! Protestocular, Beyaz Saray önünde birbirine girdi         
07:57
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı         
07:32
Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti         
00:37
Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı         
23:34
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
20:44
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 09:11:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da bu sezon 161 bin 845 dekar tarım arazisi sulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei