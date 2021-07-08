Üye Girişi
Ankara'da bulunan AK Parti heyeti çevreyolu müjdesi verdi - Son Dakika

Ankara'da bulunan AK Parti heyeti çevreyolu müjdesi verdi

08.07.2021 12:00
Ankara'da bulunan AK Parti heyeti çevreyolu müjdesi verdi, System.String[]

Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehirlilere çevre yolu ve Nevşehir-Aksaray karayolunun sıcak asfalt yapılacağı müjdesini verdi.

Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehirlilere çevre yolu ve Nevşehir- Aksaray karayolunun sıcak asfalt yapılacağı müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katılmak ve Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli projelerine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti.

Başkentteki programları kapsamında beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret eden Savran, Karaismailoğlu'na Nevşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Savran görüşmede, her geçen gün hızla gelişen ve büyüyen Nevşehir'in en önemli problemlerinden birinin çevre yolu olduğunu ve şehir içi trafiğinin rahatlatılması için bu konunun büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Gerçekleşen görüşme sonunda Bakan Karaismailoğlu'nun yeni çevre yolunun yapımı, Nevşehir-Aksaray karayolunun sıcak asfalt olması ve havalimanı terminal binası ihalesi için gerekli talimatları verdiğini ifade eden Savran, "Şehrimiz için büyük öneme sahip konularda gösterdikleri hassasiyet ve destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, Valimiz İnci Sezer Becel'e, Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye ve İl Başkanımız Ali Kemikkıran'a teşekkür ediyorum. İnşaallah hep birlikte el ele vererek Nevşehir'e önemli hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi. - NEVŞEHİR

Ankara'da bulunan AK Parti heyeti çevreyolu müjdesi verdi

Adil Karaismailoğlu, Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ankara'da bulunan AK Parti heyeti çevreyolu müjdesi verdi - Son Dakika


Son Dakika

ABD basını yazdı, Türkiye'nin İHA'sı Kargu-2 için: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız? 12:02 ABD basını yazdı, Türkiye'nin İHA'sı Kargu-2 için: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız? Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da yatırılacak 11:41 Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da yatırılacak Vitor Pereira, antrenmanı durdurup öğrencilerine nasihat verdi 11:40 Vitor Pereira, antrenmanı durdurup öğrencilerine nasihat verdi
Altının gram fiyatı 507 lira seviyelerinde işlem görüyor 11:34 Altının gram fiyatı 507 lira seviyelerinde işlem görüyor Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi 11:30 Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Silahlı tartışmaya karışıp yaralanan oyuncu Sergen Eşme tutuklandı 11:15 Silahlı tartışmaya karışıp yaralanan oyuncu Sergen Eşme tutuklandı
Çift doz aşı olup koronavirüse yakalananlarda belirtiler değişti! İşte hastalığı geçirip geçirmediğinizi gösteren yeni semptomlar 11:06 Çift doz aşı olup koronavirüse yakalananlarda belirtiler değişti! İşte hastalığı geçirip geçirmediğinizi gösteren yeni semptomlar Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek 09:59 Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek

Son Dakika Haberleri
12:06 2021 Olimpiyat Oyunlarına iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi
12:01 ABD basını yazdı, Türkiye'nin İHA'sı Kargu-2 için: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?
11:48 MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı
11:41 Korkunç kazada üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti
11:40 Vitor Pereira, antrenmanı durdurup öğrencilerine nasihat verdi
11:34 Altının gram fiyatı 507 lira seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi
11:17 Son Dakika: Babacar, hastaneye kaldırıldı! Alanya'nın yıldız futbolcusu, Burdur kampında kalp spazmı geçirdi
11:10 Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı! Yeni sezon formalarında büyük değişim
10:34 İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi
2021 Olimpiyat Oyunlarına iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi 2021 Olimpiyat Oyunlarına iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi         
12:06
MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı         
11:48
Korkunç kazada üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti Korkunç kazada üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:41
Siirt'te ikna timleri, aşı için oluşan yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor Siirt'te ikna timleri, aşı için oluşan yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor         
11:38
Seyyar satıcı, ağzında maske olmadan hapşıran vatandaşı bıçakladı Seyyar satıcı, ağzında maske olmadan hapşıran vatandaşı bıçakladı         
11:32
Son Dakika: Babacar, hastaneye kaldırıldı! Alanya'nın yıldız futbolcusu, Burdur kampında kalp spazmı geçirdi Son Dakika: Babacar, hastaneye kaldırıldı! Alanya'nın yıldız futbolcusu, Burdur kampında kalp spazmı geçirdi         
11:17
Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı! Yeni sezon formalarında büyük değişim Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı! Yeni sezon formalarında büyük değişim         
11:11
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Şahan Gökbakar. Marmaris'ten aldığı yeni evin her yerine Şahan Gökbakar. Marmaris'ten aldığı yeni evin her yerine "Özel mülktür" tabelası astı         
09:15
Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak         
08:49
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu         
22:06
16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü         
21:37
Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı         
20:18
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
18:58
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 12:10:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da bulunan AK Parti heyeti çevreyolu müjdesi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement