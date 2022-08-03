Temizlik görevlisinden renkli görüntüler! Müzik dinleyip dans ederek işini yapmaya devam etti - Son Dakika
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Temizlik görevlisinden renkli görüntüler! Müzik dinleyip dans ederek işini yapmaya devam etti

03.08.2022 11:06

Ankara Belediyesi'nde görevli olan bir temizlik işçisi, çöp arabasının arkasında kulaklığıyla müzik dinleyip dans ederek işini yapmaya devam etti. Bu renkli görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada elden ele paylaşılan bir videoda temizlik işçisinin neşeli halleri görenlere tebessüm ettirdi. Ankara'da bulunan temizlik işçisinin kulaklığı takarak hem müzik dinleyip hem işini yapması renkli görüntüler oluşturdu.

HEM İŞİNİ YAPTI HEM OYNADI

Ankara Belediyesi'nde görevli olan temizlik işçisi çöp kamyonu eşliğinde bir mesai arkadaşıyla birlikte her gün caddelerdeki çöpleri toplayıp, kamyona yüklüyor. Bu sefer rutin giden iş gününü hareketlendirmek için kulaklığı takarak Neriman şarkısını hem dinledi hem oynadı hem de işini yaptı.

OYNARKEN KENDİNDEN GEÇTİ

Temizlik işçisi dinlediği şarkıyla kendini tutamayıp elleriyle ve ayaklarıyla da ritim tuttu. Kendinden geçti. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak viral oldu.

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