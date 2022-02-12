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Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı - Son Dakika

Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı

12.02.2022 19:53

Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine altı muhalefet lideri Çankaya Belediyesi Tesisleri'nde buluştu.

Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine altı muhalefet lideri Çankaya Belediyesi Tesisleri'nde buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Ankara Ahlatlıbel'de buluşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun görüşmeleri başladı. Görüşmede, 2023'te gerçekleşecek olan Genel Seçimler için yol haritası belirlenecek.

(Doğukan Gürel/İHA)

Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı
Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı
Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı
Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı
Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı
Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı
Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı
Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Cumhuriyet, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı - Son Dakika


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