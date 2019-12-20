Ankara'da Büyükşehir Belediyesi atık jiletleri toplayacak - Son Dakika
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Ankara'da Büyükşehir Belediyesi atık jiletleri toplayacak

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın iş birliğiyle "Atık Jiletler Toplama Kampanyası" başlatıldı.

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi atık jiletleri toplayacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın iş birliğiyle "Atık Jiletler Toplama Kampanyası" başlatıldı.


Kullanılmış jiletlerin geri dönüşüme kazandırılması başta olmak üzere sokak hayvanlarına ve kağıt toplayıcılarına zarar vermemesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla geri dönüşüm kutuları hazırlatıldı.


Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na verilen geri dönüşümlü kutular, Başkent'teki yaklaşık 3 bin berbere dağıtılacak.


Başkan Yavaş'tan kampanyaya destek


Projenin beş ay önce başlatıldığını ancak geri dönüşüm kutularının hazırlanması için ilçe belediyelerden destek alamadıklarını belirten Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, desteğin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldiğini söyledi.


Atık Jiletler Toplama Kampanyası'nı hayata geçirmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüklerini ifade eden Kara, toplumsal farkındalık oluşturarak, kampanyanın yayılmasını istediklerini şu sözlerle anlattı:


"Çöplerde yiyecek arayan hayvanlar jiletler yüzünden ciddi şekilde yaralanıyorlar. Bunun dışında özellikle çöplerden kağıt toplayan vatandaşların elleri kesiliyor. Proje sayesinde Ankara'daki bütün berber esnafımız atık jilet kutuları ile jiletlerini biriktirerek hem çevre hem de insan sağlığını koruyacak. Belediyemiz berberlerimizden bu kutuları toplayacak ve geri dönüşümle elde edilecek gelir bir hayır kurumuna verilecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın desteği için teşekkür ediyorum."


Sokak hayvanları artık zarar görmeyecek


Başkentli berberler, toplumsal farkındalığı artıracak kampanya ile Ankara genelinde yaygınlaştırılacak projeye ilk günden itibaren destek vermeye başladı.


Ankara'da 30 yıldır berberlik yapan Servet Özekli, atık jilet projesini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, "Bu proje sayesinde çöplere atılan jiletlerden dolayı kağıt toplayıcıları ve sokak hayvanları artık zarar görmeyecek. Geri dönüşümle çevremiz kirlenmeyecek. Büyükşehir Belediyesi ve Esnaf Odamıza teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
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