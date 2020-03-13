Türkiye Kent Konseyleri Birliği tarafından Büyükşehir Ölçeğinde Kent Konseyleri Çalıştayı düzenlendi.

Ankara Kent Konseyi Hizmet Binası'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyedeki bir komisyonda görüşülen herhangi bir konu hakkında o konuyla ilgili konseyin de görüşünün alınması gerektiğini söyledi.

Kent konseylerinin dava açma haklarının olması gerektiğini de vurgulayan Yavaş, "Kent konseyinin dava açma hakkı olması lazım. Yani dava açıldığı zaman husumet yokluğu nedeniyle reddedilmemesi için mutlaka bunun da önümüzdeki günlerde düzenleneceği söylenen ama bizim hala haberimiz olmayan yerel yönetimler yasa tasarısında yer alması gerekiyor." dedi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Mürsel Sabancı da Ankara Kent Konseyi'nin çalışmalarının kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederek Türkiye'ye ilk büyükşehir modelini servis edeceklerini ve bu konuda çalışanların her daim yanlarında olduklarını belirtti.

Kent konseyleri ile ilgili konuşmaya ve çalışmaya devam edeceklerini de dile getiren Sabancı, "Kent konseylerinin, kente ve kentliye kattığı değer önünde saygıyla eğilinmesi gereken bir değerdir. Yapılan işler siyasi elle veya parayla yapılacak işler değildir. Yaptığınız işler şehre olan tutkunuzla, birbirinize olan güveninizle, inancınızla ve vatan ile millet sevgisiyle yapılacak işlerdir." diye konuştu.

Öte yandan, çalıştayın yarınki oturumunun ise koronavirüsü salgını nedeniyle tedbir amaçlı iptal edildiği duyuruldu.